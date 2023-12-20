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Шакил О'Нил показал разницу в объёме мышц между старым поколением и новым

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил в своих социальных сетях опубликовал фотоколлаж, при помощи которого продемонстрировал разницу в объёме мышц между старым и новым поколением баскетболистов.

Вверху слева изображён бывший тяжёлый форвард Карл Мэлоун, справа на фото вы можете увидеть самого Шакила О'Нила. Внизу приведена фотография действующих центровых — 19-летнего Виктора Вембаньямы и 21-летнего Чета Холмгрена.

Фото: Соцсети Шакила О'Нила

«Здоровяки тогда… VS здоровяки сейчас», — подписал публикацию экс-баскетболист.

Напомним, Виктор Вембаньяма является игроком «Сан-Антонио Спёрс». Чет Холмгрен выступает за команду «Оклахома-Сити Тандер».

Шакил О'Нил становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Карл Мэлоун был игроком «Лейкерс» и «Юты Джаз».