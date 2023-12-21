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Форвард УНИКСа Бако назвал игрока Единой лиги, которого считает своим кумиром

Форвард УНИКСа Бако назвал игрока Единой лиги, которого считает своим кумиром
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Форвард баскетбольного клуба УНИКС бельгиец Исмаэль Бако назвал своего кумира среди действующих игроков Единой лиги ВТБ.

«Винс Хантер – очень крутой баскетболист. Как он играет в атаке, заслоны ставит… Один из моих кумиров. Я стараюсь заменить его, хоть это и очень сложно. Играю под кольцом, стараюсь забирать подборы, приносить пользу команде не только в атаке, но и в обороне», — сказал Бако на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Исмаэлю Бако 28 лет. Бельгиец начал профессиональную карьеру в 2012 году на родине и выступал за такие команды, как АСВЕЛ (Франция) и «Виртус Болонья» (Италия).

После 16 игр Единой лиги ВТБ УНИКС занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 12 побед при четырёх поражениях. Возглавляет чемпионат ЦСКА — 16 побед, два поражения.

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