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Пятикратный чемпион НБА Фишер обрушился с критикой на «Лейкерс»

Пятикратный чемпион НБА Фишер обрушился с критикой на «Лейкерс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дерек Фишер, который является пятикратным чемпионом лиги, обрушился с критикой на «Лос-Анджелес Лейкерс» за неудовлетворительные результаты в последнее время.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Наверняка есть причина, почему надо дождаться окончания сезона, прежде чем праздновать чемпионство», – приводит слова Фишера Spectrum SportsNet.

Отметим, что после победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» проиграли в четырёх матчах из пяти сыгранных, обыграв лишь «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 122:119.

В последнем матче клуб из Лос-Анджелеса уступил «Чикаго Буллз» со счётом 108:124. Команда из Калифорнии на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Уайт - 17, Карузо - 15, Уильямс - 15, Досунму - 14, Вучевич - 13, Драммонд - 11, Картер - 10, Терри - 2, Крэйг, Филлипс, Тэйлор
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Ривз - 21, Дэвис - 19, Принс - 16, Реддиш - 13, Хатимура - 5, Винсент - 3, Расселл - 2, Вандербилт - 2, Хэйс - 2, Кристи, Льюис, Вуд
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