Пятикратный чемпион НБА Фишер обрушился с критикой на «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дерек Фишер, который является пятикратным чемпионом лиги, обрушился с критикой на «Лос-Анджелес Лейкерс» за неудовлетворительные результаты в последнее время.

«Наверняка есть причина, почему надо дождаться окончания сезона, прежде чем праздновать чемпионство», – приводит слова Фишера Spectrum SportsNet.

Отметим, что после победы во внутрисезонном турнире «Лейкерс» проиграли в четырёх матчах из пяти сыгранных, обыграв лишь «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 122:119.

В последнем матче клуб из Лос-Анджелеса уступил «Чикаго Буллз» со счётом 108:124. Команда из Калифорнии на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.