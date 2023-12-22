Эксперт рассказал, на кого поставил бы из пары «Миннесоты» и «Денвера»

Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс рассказал, кого считает сильнейшим из пары «Миннесоты Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» в Западной конференции.

«Мне не нравится то, как играет «Денвер» в этом сезоне. Но, выбирая под дулом пистолета, думаю, я бы всё равно поставил на Йокича в Западной конференции. Хотя эта «Миннесота» создана для того, чтобы обыграть «Денвер».

Я не знаю, получится у них это или нет. Но они обладают большими игроками, которые могут оказать сопротивление Йокичу на протяжении четырёх четвертей. У них есть Эдвардс, который будет «бежать» с мыслями, что он лучше «Наггетс». К тому же они могут добыть преимущество домашней площадки», – сказал Симмонс в своём подкасте.