«Я приму на себя все пули». Уэстбрук — о самопожертвовании в «Клипперс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал, что готов делать всё что угодно на благо команды и партнёров по клубу.

«Мне искренне нравится видеть, как другие люди добиваются большего. Вот кто я на самом деле… Я приму на себя все пули ради кого угодно, я приму на себя все удары, мне на самом деле наплевать, потому что я знаю, что важно для моего товарища по команде», – приводит слова Расселла журналист Джоуи Линн в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что после прихода в стан «Клипперс» Джеймса Хардена результаты команды ухудшились. После этого Уэстбрук лично попросил главного тренера команды Тайрона Лю о том, чтобы выходить в матчах со скамейки запасных. Сделано это было для того, чтобы Кавай Леонард, Пол Джордж и Харден лучше сыгрались между собой.