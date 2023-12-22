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«Я приму на себя все пули». Уэстбрук — о самопожертвовании в «Клипперс»

«Я приму на себя все пули». Уэстбрук — о самопожертвовании в «Клипперс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал, что готов делать всё что угодно на благо команды и партнёров по клубу.

«Мне искренне нравится видеть, как другие люди добиваются большего. Вот кто я на самом деле… Я приму на себя все пули ради кого угодно, я приму на себя все удары, мне на самом деле наплевать, потому что я знаю, что важно для моего товарища по команде», – приводит слова Расселла журналист Джоуи Линн в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что после прихода в стан «Клипперс» Джеймса Хардена результаты команды ухудшились. После этого Уэстбрук лично попросил главного тренера команды Тайрона Лю о том, чтобы выходить в матчах со скамейки запасных. Сделано это было для того, чтобы Кавай Леонард, Пол Джордж и Харден лучше сыгрались между собой.

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