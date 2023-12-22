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«Игроки НБА — отличные актёры». Джей Джей Редик поддержал судей

«Игроки НБА — отличные актёры». Джей Джей Редик поддержал судей
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик высказался о судействе в лиге.

«Игроки НБА — отличные актёры. Мы все настоящие актёры. Мы выходим на площадку и буквально вживаемся в образ. И я думаю, мы хорошо понимаем техническую сторону судейства.

Многие игроки, такие как Чемберлен, Эмбиид и Дончич знают, как вынудить соперника и арбитра ошибиться. Игроки должны перестать жаловаться на судейство. Работа тренером показала мне, что каждый игрок считает себя обделённым со стороны судей.

Каждый игрок может сказать: «Хорошо, судьи могут совершать ошибки, и я буду вынуждать их совершать эти ошибки». Баскетбол – это игра ошибок. Прозрачность – это то, чего нам всем не хватает», — приводит слова Редика The Sports Rush.

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