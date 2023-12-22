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Кириленко и Кондрашин вошли в список кандидатов на введение в Зал славы НБА в 2024 году

Зал славы баскетбола имени Нейсмита представил предварительный список кандидатов на включение в класс 2024 года, сообщает сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Среди игроков можно встретить такие известные имена, как Винс Картер, Чонси Биллапс, Шон Мэрион, Том Чемберс, Билл Лэймбир и другие.

Также подходящим кандидатом на включение в Зал славы названа мужская сборная США образца Олимпийских игр 2008 года, состоящая из звёздных игроков: Коби Брайант, Леброн Джеймс, Дуайт Ховард, Кармело Энтони, Крис Пол, Джейсон Кидд и других.

Среди международных кандидатов значатся президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, номинированный как игрок, и прославленный советский баскетболист и тренер Владимир Кондрашин, который может быть включён как тренер. Также в списке бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт и экс-наставник ЦСКА Этторе Мессина.