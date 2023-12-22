Щербенёв: поедем на игру с «Зенитом» максимально настроенными, они точат на нас зуб

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (98:73), а также поделился ожиданиями от предстоящей гостевой встречи с «Зенитом».

«Удалось взять реванш за поражение от «Уралмаша» в первом круге. Были по максимуму настроены на эту игру. Особенно хочется в этом матче выделить Дмитрия Узинского: забил три раза сверху и два блок‑шота сделал. Он сегодня максимально зарядил команду, повёл её за собой, и мы подключились и не упустили преимущества. Словом, играл Дима как настоящий капитан.

Эта победа должна зарядить нас позитивом перед очень важным матчем с «Зенитом». Это, можно сказать, игра за третью строчку. Так что поедем в Питер максимально настроенными. У «Зенита» очень хорошая команда. В первом круге мы победили нашего соперника. Понятно, что они точат на нас зуб, будет нелегко играть. Так что сейчас была приятная победа. Думаю, она придаст нам уверенности в предстоящей игре», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».