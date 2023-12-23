Расселл Уэстбрук высоко оценил свои оборонительные навыки

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук поделился мнением о том, что мало кто из игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играет лучше в обороне, чем он.

«По правде говоря, есть не так уж много людей, которые играют в защите лучше меня на данный момент», — приводит слова Уэстбрука Sportskeeda.

Отметим, что после прихода в стан «Клипперс» Джеймса Хардена результаты команды ухудшились. После этого Уэстбрук лично попросил главного тренера команды Тайрона Лю о том, чтобы выходить в матчах со скамейки запасных. Сделано это было для того, чтобы Кавай Леонард, Пол Джордж и Харден лучше сыгрались между собой.

После того как команда сыгралась, «Клипперс» победили в девяти матчах кряду в регулярном чемпионате НБА. Клуб из Калифорнии занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице Западной конференции.