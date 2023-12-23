«США признали победу СССР на ОИ-1972». Елевич — о кандидате в Зал славы НБА Кондрашине

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался по поводу включения в Зал славы баскетбола имени Нейсмита прославленного тренера Владимира Кондрашина.

Отметим, что сборная СССР под руководством Кондрашина в 1972 году стала победителем баскетбольного турнира на Олимпиаде в Мюнхене, обыграв в финале команду США (51:50).

«Если Кондрашин стал кандидатом на включение в Зал славы НБА, то это означает, что американцы признают нашу победу на Олимпиаде 1972 года. Они же все время спорили по этому поводу, не соглашались с нашей победой, а сейчас, выходит, признали. Если Кондрашина включат в Зал славы НБА, буду очень доволен. Он был моим добрым наставником», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Отметим, что помимо Кондрашина в список попал известный российский баскетболист Андрей Кириленко, который на данный момент является президентом Российской федерации баскетбола (РФБ).