«Он не сумасшедший». Стивен Эй Смит вступился за Дрэймонда Грина

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит поделился мнением по поводу бессрочной дисквалификации, которую получил форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

«Дреймонд Грин не может делать то, что он сделал против Юсуфа Нуркича, точно так же как он не может делать то, что было в инцидентах с Руди Гобером и Домантасом Сабонисом. И эта пощёчина в стиле ветряной мельницы, удушающий приём и наступление ногой на грудь — всё это произошло в течение последнего календарного года. Этого просто не может быть!

Но раз люди говорят о нём как о сумасшедшем, то я скажу вам, что Дреймонд Грин не сумасшедший… Думаю, это здорово, что Пол Джордж нашёл время напомнить всем, что он является хорошим братом, и он не какой-то псих или ненормальный, страдающий психическим заболеванием», — сказал Стивен Эй Смит в эфире своего подкаста.