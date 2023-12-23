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Эксперт сравнил Леброна Джеймса с Коби Брайантом в глазах фанатов «Лейкерс»

Эксперт сравнил Леброна Джеймса с Коби Брайантом в глазах фанатов «Лейкерс»
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Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп сравнил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с легендарным игроком «озёрников» Коби Брайантом в глазах фанатов калифорнийского клуба.

«Они смотрят на Леброна как на противника Коби, и если кто-то может угрожать Брайанту, то это просто не вариант для фанатов команды. Коби – бог для «Лос-Анджелес Лейкерс».

Никто и рядом не стоит с Кобе в форме «Лейкерс», потому что они видели, как 17-летний парень пришел в команду, вырос, возмужал, и они следили за каждым шагом на этом пути. Никто не заменит Коби», – сказал Шэннон Шарп в подкасте Nightcap.

Напомним, что ушедший из жизни в 2020 году Брайант является пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В свою очередь, Джеймс четыре раза становился чемпионом лиги.

Реакция «короля»:
Леброн Джеймс отреагировал на видео первой встречи в НБА с Коби Брайантом
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