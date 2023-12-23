О’Нил: у меня никогда не было вражды с Коби Брайантом

Четырёхкратный чемпион НБА, звёздный американец Шакил О'Нил высказался о своих взаимоотношениях с бывшим одноклубником и соотечественником Коби Брайантом.

В частности, О'Нил заявил, что Брайант был первым игроком, которого он искал на площадке для развития атаки.

«Нужно это понимать, вражды никогда не было. Босс может быть только один. У вас могут быть люди, работающие на вас, но уважение должно быть всегда.

Это не вражда. Это выглядело как вражда, но я буду честен. Когда меня будут прессинговать вдвоём, он будет первым чуваком, которого я будут искать. То же самое касается и его. Забудьте обо всём. Ненавижу людей со стороны, которые говорят, что вы должны быть таким», — сказал О’Нил в подкасте The Big Podcast with Shaq.