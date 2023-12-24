Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Самара. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сможет ли «Зенит» сравнять счёт в очной серии с «Локо»?

Сможет ли «Зенит» сравнять счёт в очной серии с «Локо»?
Комментарии

Сегодня, 24 декабря, в 14:00 мск начнётся один из главных матчей недели в Единой лиге ВТБ — между «Зенитом» и «Локомотивом».

Команды уже встречались в матче первого круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Тогда «Локомотив-Кубань» оказался чуточку сильнее «Зенита» — 69:67. Но теперь встреча будет проходить на домашней арене санкт-петербуржцев, где они проиграли лишь три матча в сезоне.

Смогут ли подопечные Хавьера Паскуаля отомстить краснодарцам за обидное поражение? Хотим знать ваше мнение.

«Зенит» располагается на третьем месте в таблице, а железнодорожники на четвёртом. Победа позволит «Локомотиву» сравняться по количеству побед и поражений с петербургским клубом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Материалы по теме
«Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Матч недели? LIVE
Live
«Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Матч недели? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android