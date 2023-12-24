Сможет ли «Зенит» сравнять счёт в очной серии с «Локо»?

Сегодня, 24 декабря, в 14:00 мск начнётся один из главных матчей недели в Единой лиге ВТБ — между «Зенитом» и «Локомотивом».

Команды уже встречались в матче первого круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Тогда «Локомотив-Кубань» оказался чуточку сильнее «Зенита» — 69:67. Но теперь встреча будет проходить на домашней арене санкт-петербуржцев, где они проиграли лишь три матча в сезоне.

Смогут ли подопечные Хавьера Паскуаля отомстить краснодарцам за обидное поражение? Хотим знать ваше мнение.

«Зенит» располагается на третьем месте в таблице, а железнодорожники на четвёртом. Победа позволит «Локомотиву» сравняться по количеству побед и поражений с петербургским клубом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.