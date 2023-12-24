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Кевин Гарнетт отреагировал на то, что его назвали «худшим человеком»

Кевин Гарнетт отреагировал на то, что его назвали «худшим человеком»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт ответил на критику бывшего баскетболиста Ричарда Джефферсона.

Джефферсон ранее заявил, что Пол Пирс и Кевин Гарнетт были худшими людьми в мире в связи с тем, что «они делали всё на паркете, чтобы вывести тебя из себя».

«Повествование о бреде все ещё живёт. Забудь об этом, братан. Люблю тебя, Ричард. Всем нравится то, что ты делаешь. Давай как-нибудь поработаем вместе», – написал Кевин Гарнетт в одной из социальных сетей.

Отметим, что множество баскетболистов прошлого заявляли, что Гарнетт является одним из главных трэштокеров в НБА.

Напомним, Гарнетт и Пирс вместе привели «Бостон» к последнему в истории франшизы чемпионству, которое было завоёвано в сезоне-2007/2008.

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