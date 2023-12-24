«В этой игре они были лучше нас во всех аспектах». Паскуаль — о поражении «Локомотиву»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (73:93).

«Поздравляю «Локо», в этой игре они были лучше нас во всех аспектах – в нападении, защите, в плане духа, физики, во всём. Во второй четверти мы играли намного лучше, чем можно об этом подумать, глядя на счёт. Мы просто промазали много штрафных бросков, поэтому проигрывали девять очков к перерыву. А вот в начале третьей четверти команда не отреагировала, особенно в самом начале, когда «Локо» стал лидировать 13-14-15 очков. Мы просто исчезли и не смогли появиться на паркете вплоть до самого конца», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Отметим, что центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк набрал 32 очка в матче, став самым результативным игроком встречи. Российский баскетболист реализовал 13 из 14 бросков с игры.