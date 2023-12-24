Инсайдер объяснил, почему Лавин перейдёт в «Лейкерс»

Инсайдер The Athletic Дарнелл Мэйберри высказал мнение о том, что Зак Лавин однажды перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Все признаки указывают на то, что эти команды в конечном итоге найдут общий язык по сделке, которая устроит обе стороны. То, что они подходят друг другу как торговые партнёры, было очевидно и раньше. Но по ходу сезона кажется, что им просто необходимо объединиться в сделке.

Лавин был бы их первым выбором для перехода. У него огромный контракт, который он не сможет выполнить, пока «Буллз» проигрывают, а с Лавином они уже на протяжении семи сезонов не показывают результатов.

Я думаю, что «Лейкерс» рассмотрят вариант с Д'Анджело Расселлом, но не думаю, что они предложат что-то большее, чем комбинацию с Хатимурой и Винсентом или Кристи и Худ-Шифино».