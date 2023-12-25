Джа Морант ответил критикам «Мемфиса» после возращения на площадку

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант отреагировал на критику выступления своей команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Мемфис» одержал победы лишь в девяти матчах, проиграв в 19. При этом с момента возвращения Моранта на площадку «Гриззлиз» выиграли все три встречи.

«Когда мы голодны, многие сомневаются в нас. Именно в такие моменты мы проявляем себя наилучшим образом», — приводит слова Моранта журналист Дамайкл Коул у себя в социальных сетях.

Напомним, Морант отбывал 25-матчевую дисквалификацию за публичную демонстрацию оружия. В трёх сыгранных матчах Джа в среднем набирал 28 очков, совершал 5,7 подбора и отдавал девять результативных передач.

Джа Морант исполняет данк от щита перед матчем НБА: