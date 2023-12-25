Эван Тёрнер: Яннис Адетокунбо не входит в мой топ-5 лучших игроков

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эван Тёрнер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес лидера «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо. По мнению Тёрнера, Адетокунбо не входит в топ-5 лучших игроков лиги.

«Он до сих пор не вошёл в мой топ-5 лучших игроков, но я признаю его величие», — написал Тёрнер.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо на данный момент принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 11,1 подбора и отдавал 5,4 передачи.

Ранее 10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони рассказал, что в случае их совместных тренировок Адетокунбо сумел бы добиться существенного прогресса.