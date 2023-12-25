ЕЛ ВТБ подтвердила, что команда Райковича сыграет с командой Перасовича в Матче всех звёзд

Главными тренерами команд на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ в 2024 году станут наставник московского ЦСКА Эмил Райкович и Велимир Перасович, возглавляющий казанский УНИКС. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Отмечается, что каждая из двух команд будет носить имя своего главного тренера. Таким образом, команда Райковича сыграет с командой Перасовича.

Напомним, предстоящий Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ будет проведён в новом формате: впервые в истории соревнований главные тренеры проведут драфт. Райкович и Перасович поочерёдно выберут игроков, которые окажутся в сформированном болельщиками, СМИ, наставниками и лигой пуле из 24 баскетболистов.

В настоящее время ЦСКА и УНИКС занимают первое и второе место соответственно в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Оба клуба сохранят эти позиции на момент окончания 2023 года.

Матч звёзд Единой лиги ВТБ состоится 18 февраля 2024 года.