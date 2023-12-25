Руководитель клуба НБА назвал единственную команду, которая могла бы справиться с Грином

Руководитель клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказал мнение, что единственной командой, которая могла бы обменять тяжёлого форварда Дрэймонда Грина («Голден Стэйт Уорриорз») и справиться с ним, является «Лос-Анджелес Лейкерс».

«На самом деле есть только одна команда, которая могла бы обменять его. И это «Лос-Анджелес Лейкерс». Никто другой не смог бы справиться с тем, что он с собой принесёт. А Леброн Джеймс смог бы. Кроме того, Дрэймонду нравится Леброн. Сомневаюсь, что в «Лос-Анджелесе» этой сделки хотят, но у них бы получилось», — приводит слова руководителя клуба НБА Heavy.

Напомним, Грин был дисквалифицирован НБА за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича. Срок дисквалификации пока не называется.