Двое бывших игроков ЦСКА входят в тройку лучших плеймейкеров Евролиги сезона-2023/2024

Аргентинский разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо является лучшим плеймейкером Евролиги нынешнего сезона.

В статистике, которая появилась на официальном сайте самого престижного клубного турнира Европы, учитывались два показателя: результативные передачи, а также участие в результативных комбинациях в среднем за один матч.

Согласно первому пункту, Кампаццо делал 7,2 результативных ассиста и 31,8 второстепенных передачи, которые впоследствии приводили к точному броску. Второе место занял экс-разыгрывающий московского ЦСКА Серхио Родригес (4,4 и 30,7), который как и Кампаццо защищает цвета «Реала». Тройку лучших замкнул ещё один экс-армеец Милош Теодосич из «Црвены Звезды» (5,9 и 27,8).