«Никс» повторили рекорд франшизы 60-летней давности

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Милуоки Бакс» (129:122).

В этом матче в составе хозяев сразу четыре игрока набрали 20 или более очков: Джейлен Брансон (38), Ар Джей Барретт (21), Иммануэль Куикли (20) и Джулиус Рэндл (24). Первый и вовсе стал самым результативным игроком матча.

Таким образом, это второй случай в истории франшизы, когда в рождественской игре сразу четыре игрока «Никс» не уходят с паркета менее чем с 20 очками. Первый раз такое случилось в 1963 году.

«Никс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58,6% побед. В следующем матче 28 декабря «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Оклахома-Сити».