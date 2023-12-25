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«Это серьёзный в финансовом отношении шаг». Мессина — о возвращении Напьера в «Милан»

«Это серьёзный в финансовом отношении шаг». Мессина — о возвращении Напьера в «Милан»
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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал возвращение в команду американского разыгрывающего Шабазза Напьера.

Напомним, нынешний сезон американец начал в «Црвене Звезде». По окончании сезона-2022/2023 «Милан» предложил Напьеру продлить контракт, однако последний потребовал тройного увеличения зарплаты. В итоге, не получив желаемого, игрок уехал в Белград.

Вчера, 24 декабря, Напьер провёл свой первый матч за команду Мессины после возвращения, в котором «Милан» уверенно обыграл дома «Кремону» в чемпионате Италии (74:51). Американец записал на свой счёт 16 очков.

«Напьер сделал очень большой шаг с финансовой точки зрения, вернувшись в Милан. Мы благодарны ему за это. Я также хотел бы поблагодарить „Црвену Звезду“ за её отношение во время этого процесса.

Напьер очень счастлив, что вернулся в Милан. Он помог команде набрать ритм своим выступлением сегодня», — приводит слова Мессины Basket News.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
22 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
68 : 76
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпия Милан: Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Бэрон, Kamagate, Flaccadori, Холл, Caruso, Шилдс, Хайнс, Фойгтман
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас
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