«Это серьёзный в финансовом отношении шаг». Мессина — о возвращении Напьера в «Милан»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал возвращение в команду американского разыгрывающего Шабазза Напьера.

Напомним, нынешний сезон американец начал в «Црвене Звезде». По окончании сезона-2022/2023 «Милан» предложил Напьеру продлить контракт, однако последний потребовал тройного увеличения зарплаты. В итоге, не получив желаемого, игрок уехал в Белград.

Вчера, 24 декабря, Напьер провёл свой первый матч за команду Мессины после возвращения, в котором «Милан» уверенно обыграл дома «Кремону» в чемпионате Италии (74:51). Американец записал на свой счёт 16 очков.

«Напьер сделал очень большой шаг с финансовой точки зрения, вернувшись в Милан. Мы благодарны ему за это. Я также хотел бы поблагодарить „Црвену Звезду“ за её отношение во время этого процесса.

Напьер очень счастлив, что вернулся в Милан. Он помог команде набрать ритм своим выступлением сегодня», — приводит слова Мессины Basket News.