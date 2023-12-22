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В ЦСКА отреагировали на включение Кириленко, Мессины и Ивковича в кандидаты в Зал славы

В ЦСКА отреагировали на включение Кириленко, Мессины и Ивковича в кандидаты в Зал славы
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА поздравил своих бывших представителей с попаданием в список кандидатов на включение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2024 году. Ранее стало известно, что в список вошли бывший игрок армейского клуба Андрей Кириленко и тренеры Этторе Мессина и Душан Ивкович.

«Андрей Кириленко, Этторе Мессина и Душан Ивкович номинированы в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2024 году!

Мы гордимся нашими легендами и желаем им стать членами Зала славы! Вы заслужили это!» — сообщила пресс-служба армейского клуба.

Отметим также, что в список кандидатов попали прославленный советский баскетболист и тренер Владимир Кондрашин и бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт.

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