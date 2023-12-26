Все результаты рождественского игрового дня НБА

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С 25 на 26 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся рождественский игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА с 25 на 26 декабря:

«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 129:122

«Денвер Наггетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 120:114

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бостон Селтикс» – 115:126

«Майами Хит» – «Филадельфия Сиксерс» – 119:113

«Финикс Санз» – «Даллас Маверикс» – 114:128.

Возглавляет турнирную таблицу НБА Восточной конференции «Бостон», в активе которого 23 победы при шести поражениях. В Западной конференции первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (22 победы – шесть поражений).