Все результаты рождественского игрового дня НБА
Поделиться
С 25 на 26 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся рождественский игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Все результаты игрового дня НБА с 25 на 26 декабря:
«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 129:122
«Денвер Наггетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 120:114
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бостон Селтикс» – 115:126
«Майами Хит» – «Филадельфия Сиксерс» – 119:113
«Финикс Санз» – «Даллас Маверикс» – 114:128.
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2023, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
129 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Рэндл - 24, Барретт - 21, Куикли - 20, Хартенштайн - 11, Харт - 10, Дивинченцо - 3, Гримс - 2, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Скапинцев, Браун, Арчидиаконоу, Гибсон
Милуоки Бакс: Лиллард - 32, Адетокунбо - 32, Миддлтон - 24, Лопес - 14, Портис - 12, Пэйн - 3, Коннотон - 3, Джексон - 2, Боучэмп, Бисли, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2023, понедельник. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Йокич - 26, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 16, Гордон - 16, Браун - 6, Уотсон - 5, Строутер - 2, Джексон - 2, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Ннаджи, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 22, Карри - 18, Шарич - 14, Куминга - 13, Подзиемски - 13, Пол - 13, Томпсон - 9, Джексон-Дэвис - 8, Луни - 4, Джозеф, Муди, Гаруба, Santos, Грин
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Принс - 17, Джеймс - 16, Хатимура - 12, Ривз - 11, Расселл - 8, Вандербилт - 6, Реддиш - 5, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
Бостон Селтикс: Порзингис - 28, Тейтум - 25, Браун - 19, Холидэй - 18, Уайт - 18, Притчард - 10, Хорфорд - 6, Хозер - 2, Бриссетт, Петерсон, Дэвисон, Уолш, Корнет, Бэнтон, Кета
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Жакез-мл. - 31, Адебайо - 26, Хироу - 22, Робинсон - 16, Лоури - 12, Лав - 8, Кэйн - 3, Мартин - 1, Хэмптон, Йович, Суидер, Робинсон, Брайант
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 27, Убре - 25, Бамба - 18, Мелтон - 15, Макси - 12, Беверли - 9, Рид - 4, Мартин - 2, Хаус - 1, Моррис, Спрингер, Коркмаз, Ковингтон, Лофтон Мл.
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 128
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Аллен - 32, Мету - 23, Букер - 20, Дюрант - 16, Гордон - 14, Азубуике - 4, Гудвин - 2, Ойбанкс - 2, Окоги - 1, Бол, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Литтл, Ли
Даллас Маверикс: Дончич - 50, Джонс - 23, Лайвли - 20, Хардуэй-младший - 18, Экзам - 7, Пауэлл - 4, Харди - 3, Уильямс - 3, Лоусон, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
Возглавляет турнирную таблицу НБА Восточной конференции «Бостон», в активе которого 23 победы при шести поражениях. В Западной конференции первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (22 победы – шесть поражений).
Комментарии
- 26 декабря 2023
-
10:22
-
09:45
-
09:30
-
09:14
-
08:13
-
06:36
-
05:34
-
03:28
-
01:03
-
00:58
-
00:39
-
00:13
- 25 декабря 2023
-
23:56
-
23:43
-
22:57
-
22:32
-
22:09
-
21:50
-
21:20
-
20:37
-
20:14
-
19:52
-
19:20
-
19:00
-
18:52
-
18:32
-
18:11
-
17:39
-
17:26
-
17:18
-
16:58
-
16:46
-
16:30
-
16:22
-
15:45
Партнерский контент