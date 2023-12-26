Энтони Дэвис назвал игровую проблему «Лос-Анджелес Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал комментарий после поражения, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (115:126). Энтони обратил внимание на необходимость лучше действовать при игре в обороне.

«Время подумать об обороне», — сказал Дэвис после матча во время общения с журналистами.

Кроме того, Дэвис обратил внимание, что трудности у «озёрников» могли возникнуть из-за обновлённого стартового состава, что могло приводить к недопониманию между игроками.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе игроков «Лейкерс» 16 побед при 15 поражениях.