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Энтони Дэвис назвал игровую проблему «Лос-Анджелес Лейкерс»

Энтони Дэвис назвал игровую проблему «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал комментарий после поражения, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (115:126). Энтони обратил внимание на необходимость лучше действовать при игре в обороне.

«Время подумать об обороне», — сказал Дэвис после матча во время общения с журналистами.
Кроме того, Дэвис обратил внимание, что трудности у «озёрников» могли возникнуть из-за обновлённого стартового состава, что могло приводить к недопониманию между игроками.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе игроков «Лейкерс» 16 побед при 15 поражениях.

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