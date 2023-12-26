Йокич установил личный и рекорд НБА в рождественском матче с «Голден Стэйт»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал автором сразу двух рекордов: в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (120:114) Никола попал 18 бросков с линии штрафных без промахов.

Как информирует ESPN US, этот показатель стал лучшим в карьере игрока. Кроме того, это является рекордом лиги по количеству попыток без промахов в рождественских матчах.

К настоящему моменту Йокич принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 26,4 очка, совершал 12,4 подбора и отдавал 9,2 передачи.

Ранее сообщалось, что Никола подписал контракт с китайским брендом обуви после того, как компания Nike не предложила ему собственную линейку кроссовок.