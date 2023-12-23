«Волшебник!» В Китае восхищены Шведом и ждут, что его авторитет привлечёт экс-звёзд НБА

Алексей в Китае всего два месяца, а фанаты уже сходят по нему с ума.

В октябре этого года российский разыгрывающий Алексей Швед подписал контракт с клубом из Китая «Шаньси Лунгс». Не сказать, что новость стала уж совсем неожиданной. Разговоры об уходе Алексея из ЦСКА стали звучать ещё летом, а когда выяснилось, что за армейцев Швед больше играть не будет, в прессу стали пробрасываться различные варианты. Кто-то отправлял звёздного российского игрока в сербскую «Црвену Звезду», кто-то считал, что разыгрывающий останется в Единой лиге ВТБ. Ходили разговоры об Испании. Но оказался в итоге Швед в Поднебесной.

Почему Швед не остался в России: Эксклюзив Клубы Единой лиги ВТБ отказались от Алексея Шведа из-за высоких требований по зарплате

На новом месте Алексея встретили тепло, и баскетболист ответил взаимностью. Уже в дебютном матче в рамках местной лиги россиянин записал на свой счёт 20 очков, к которым добавил 15 результативных передач, два подбора и один перехват, проведя на площадке 32 минуты. Чем не повод для гордости?! Единственным моментом, который омрачил дабл-дабл россиянина, стало поражение «Шаньси». Команда проиграла со счётом 114:117.

Всего через полмесяца Шведа признали игроком недели в чемпионате Китая. Благодаря игровым качествам и харизме Алексей сразу приглянулся местным фанатам. Как рассказал его агент, Обрад Фимич, после одной игры россиянин раздавал автографы в течение 40 минут.

Появление статей в китайских СМИ о новичке из России не заставило себя долго ждать. Местные журналисты сразу отметили высокий уровень разыгрывающего, акцентировав внимание на том, что приход Алексея в чемпионат Китая — событие с большой буквы.

«Команда «Шаньси» недавно подписала контракт с Алексеем Шведом из России, что, несомненно, является большой новостью. Швед — очень талантливый и авторитетный игрок с опытом игры в НБА. Многие его знают как Европейского волшебника. Талант и мастерство российского новичка «Шаньси» просто неоспоримы», — писал автор статьи на сайте 163.com.

Алексей Швед Фото: Социальные сети «Шаньси Лунгс»

В комментариях симпатии к Шведу не стали скрывать и многие пользователи. Кто-то скромно назвал Алексея великолепным игроком, а кто-то позволил себе более смелое высказывание, заявив, что, в отличие от «некоторых низкорослых иностранцев, которые работают на себя, Швед играет на благо команды, повышая уровень лиги».

Часть про низкорослых иностранцев можно опустить, а вот игру Шведа на благо команды будет интересно рассмотреть подробнее. В России Алексей регулярно получал порцию критики за эгоизм и стремление завершать эпизоды самостоятельно. В Китае, похоже, такие разговоры в отношении Шведа не ведутся совсем. И неудивительно, если обратить внимание на его статистику. По сравнению с прошлым сезоном ЕЛ ВТБ Европейский волшебник стал больше забивать (18,1 в среднем за матч в Китае против 16,6 в Единой лиге в сезоне-2022/2023), чаще подбирать (5,6 против 3,5). И, что более важно, больше отдавать (10,3 результативной передачи против 7,8).

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»:

Статистика говорит сама за себя. И, похоже, вложенными деньгами в Поднебесной оказались более чем довольны. Да, тратить большие суммы в Китае привыкли уже давно, но и считать их — тоже древняя китайская традиция, которая никуда не делась. Более того, деньги за Шведа, как полагают аналитики из Китая, могут стать инвестициями (причём не только в команду, но и во всю лигу).

По информации всё того же издания 163.com, взор в сторону Китая обратили словенские братья Драгичи, Горан и Зоран. Но где Словения, и где Китай. Автор справедливо отмечает, что желанием бывшие игроки НБА (у Зорана опыт в североамериканской лиге не такой, как у старшего брата, но тоже имеется) сменить прописку могут и не гореть. И тут опыт Шведа как нельзя кстати.

«Братья Драгичи думают приехать в Китай, а перед глазами у них успешный опыт Шведа. Российская звезда демонстрирует хорошие результаты. В интервью российским СМИ Швед заявил, что уровень нашего чемпионата не низкий, команда очень внимательна к просьбам, а болельщики полны энтузиазма и очень его любят. Способность Шведа адаптироваться к игре в СВА (в китайской лиге. — Прим. «Чемпионата») придаст братьям Драгичам больше уверенности», — говорится в статье.

Приедут Драгичи в Китай или нет, на самом деле не так и важно. Важнее другое. В Поднебесной у Шведа сейчас высокий кредит доверия, любовь фанатов и внимание со стороны СМИ. Главное — всё это не растерять.