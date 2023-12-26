Гилберт Аренас назвал главную причину преображения «Лос-Анджелес Клипперс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнение о том, за счёт чего «Лос-Анджелес Клипперс» удалось наладить игру. Напомним, после череды неудач на старте сезона калифорнийская команда выдала серию из девяти побед.

«Решение Уэстбрука выходить со скамейки всё изменило. Думаю, это помогло и тренеру, и команде. На игрока всегда влияет тот факт, что его садят на скамейку. А в этом случае Расселл добровольно попросил об этом, это как бы убирает весь негатив. Даже если тренер на самом деле хотел выпускать его со скамейки, то Уэстбрук как-бы говорит: «Не беспокойтесь обо мне, тренер, я сделаю всё, что потребуется».

Так же мог поступить и Дарвин Хэм в «Лейкерс». В таком случае в команде не было бы недовольных игроков. А сейчас у Уэстбрука совершенно та же роль, что и раньше, но посмотрите на него, он выглядит действительно счастливым», – рассказал Аренас в своём подкасте.