Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лондон Лайонс. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, виноват ли Василий Карасёв в спаде МБА в текущем сезоне

Гомельский ответил, виноват ли Василий Карасёв в спаде МБА в текущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о выступлениях МБА в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

«У МБА спад, потому что Карасёв не удержал дисциплину? Вы хотите, чтобы я порассуждал на тему «Выигрывает команда, а проигрывает тренер?» Я не хочу этим заниматься. Карасёв — хороший тренер. Добросовестный, методически подготовленный, со своими идеями и концепцией. Я ему сочувствую.

В прошлом сезоне никто всерьёз МБА не воспринимал. За счёт горячего желания показать себя и не очень серьёзного отношения соперников команда добилась попадания в плей-офф. В этом году никто против МБА, спустя рукава, не играет. Особенно в защите.

Сама по себе идея или, если хотите, концепция:" У нас не будет легионеров, только российские баскетболисты" — заслуживает уважения. Но легионеров нет, а ответственности за командный результат у игроков тоже нет. Хоменко и Коновалов, Касаткин и Якушин выходят на площадку и по-прежнему хотят доказать, что они лучше… У меня встречный вопрос — лучше, чем кто? Баскетбол — командный вид спорта, играют пять на пять. Для побед нужны совместные усилия. Баскетбол — это не про индивидуальную статистику. А примером для игроков задней линии МБА мог послужить их тренер, который был одним из лучших разыгрывающих отечественного баскетбола. Увы, не служит. И это не его вина, а его тренерская беда», — написал Гомельский на своём сайте.

Материалы по теме
Эксклюзив
Баскетболист «Зенита» Курич назвал Василия Карасёва одним из любимых тренеров
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android