Гомельский ответил, виноват ли Василий Карасёв в спаде МБА в текущем сезоне

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о выступлениях МБА в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

«У МБА спад, потому что Карасёв не удержал дисциплину? Вы хотите, чтобы я порассуждал на тему «Выигрывает команда, а проигрывает тренер?» Я не хочу этим заниматься. Карасёв — хороший тренер. Добросовестный, методически подготовленный, со своими идеями и концепцией. Я ему сочувствую.

В прошлом сезоне никто всерьёз МБА не воспринимал. За счёт горячего желания показать себя и не очень серьёзного отношения соперников команда добилась попадания в плей-офф. В этом году никто против МБА, спустя рукава, не играет. Особенно в защите.

Сама по себе идея или, если хотите, концепция:" У нас не будет легионеров, только российские баскетболисты" — заслуживает уважения. Но легионеров нет, а ответственности за командный результат у игроков тоже нет. Хоменко и Коновалов, Касаткин и Якушин выходят на площадку и по-прежнему хотят доказать, что они лучше… У меня встречный вопрос — лучше, чем кто? Баскетбол — командный вид спорта, играют пять на пять. Для побед нужны совместные усилия. Баскетбол — это не про индивидуальную статистику. А примером для игроков задней линии МБА мог послужить их тренер, который был одним из лучших разыгрывающих отечественного баскетбола. Увы, не служит. И это не его вина, а его тренерская беда», — написал Гомельский на своём сайте.