Войнаровски объяснил, почему в «Финиксе» нарастает разочарование Дюрантом

Известный журналист ESPN и инсайдер Эдриан Войнаровски отметил, что результаты «Финикс Санз» в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации не соответствуют ожиданиям.

«Давайте начнём с Кевина Дюранта. Если поговорить с людьми в «Финиксе» и вокруг этой организации, вы почувствуете, что нарастает некое разочарование Дюрантом. Отчасти это, безусловно, связано с пропущенными играми Брэдли Била. Эта команда строилась вокруг этих трёх звезд.

У них слишком невыразительные игроки второго плана. Всё из-за того, что масштабные сделки по обмену Кевина Дюранта и Брэдли Била действительно опустошили организацию и заставили их подписывать игроков с минимальными контрактами. А теперь они понимают, что им не хватает активов, чтобы действительно улучшить эту команду.

Это то, с чем им придётся справляться. От этой команды ждут, что она выиграет титул, и они должны сделать это быстро, исходя из того, как был укомплектован состав.

При этом Кевин Дюрант по-прежнему играет на элитном уровне для НБА, когда он здоров. В этой организации многое поставили на карту. И теперь от команды ждут результата», — рассказал Войнаровски в эфире программы NBA Countdown.