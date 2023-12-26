Джей Джей Редик назвал игрока, который заслужил сыграть в рождественском матче

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик выразил мнение, что «Оклахома-Сити Тандер» своей игрой в текущем сезоне заслужила сыграть матч на Рождество, отметив значительный вклад в это разыгрывающего Шея Гилджес-Александера.

«Я не думаю, что будет преувеличением сказать, что он был одним из трёх или четырёх лучших атакующих игроков лиги в этом сезоне. И я не думаю, что будет преувеличением сказать, что в этом году он был в пятёрке лучших игроков лиги. Вдобавок ко всему, они добились командного успеха. Для меня это очевидный кандидат на то, чтобы сыграть в рождественской игре.

Вы говорите о его звёздности, но он мало что делает в плане общения со СМИ и интервью. Так что, если вы не заядлый фанат, который любит смотреть матчи лиги во вторник в восемь часов вечера, вы получите массу впечатлений от просмотра его игры. Не так много их матчей транслируют по национальному телевидению. Я просто думаю, что для лиги было бы неплохо продемонстрировать Шея и «Оклахому», — рассказал Редик в своём подкасте.