Два арбитра получили от РФБ дисквалицикацию по итогам работы на матче «Парма» — «Динамо»

Главный тренер «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер дал комментарий по поводу предстоящего матча своей команды с пермской «Пармой». Клубы встретятся в рамках 1/8 финала Кубка России. Первая встреча между командами состоялась 30 ноября и завершилась со счётом 91:76 в пользу «Пармы». Как рассказал Сандлер, два арбитра, работавшие на той игре, впоследствии получили дисквалификацию из-за ошибочных решений.

«Первая игра сложилась для нас сложно: было много травмированных, мы играли на выезде и уступили 15 очков. Но отыграть такой в баскетболе гандикап возможно!

Мы не говорили об этом раньше, но сейчас такая информация уже может быть публичной. После первой игры наш клуб подал протест на судейство, который не может изменить результат, но собирается специальная комиссия и даёт оценку судьям. По итогам работы этой комиссии двое судей получили дисквалификацию игр РФБ: их работа на этом матче была признана неквалифицированной. Количество ошибочных решений в пользу «Пармы» было ужасающее. Хорошо, что санкции были применены», — приводит слова Сандлера пресс-служба «Динамо».