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«Парма» проиграла «Динамо» в ответном матче, но вышла в 1/4 финала Кубка России

«Парма» проиграла «Динамо» в ответном матче, но вышла в 1/4 финала Кубка России
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Завершился ответный матч 1/8 финала Кубка России. Во Владивостоке местный клуб «Динамо» принимал «Парму» из Перми. Встреча завершилась со счётом 83:75 (24:25, 25:20, 24:17, 10:13) в пользу хозяев площадки. Первую игру команды провели 30 ноября. Победителями той встречи были игроки «Пармы» (91:76). Таким образом, в четвертьфинал соревнований пробился пермский клуб. Его соперником станет победитель противостояния между МБА и «Новосибирском».

Лучшую результативность в составе игроков «Динамо» продемонстрировал Аксенов Даниил, записавший на свой счёт 15 очков. Кроме того, в его активе три подбора и две результативные передачи. В составе «Пармы» чаще всего кольцо соперников поражал Би Джей Джонсон. В его активе 21 очко, один подбор и одна результативная передача.

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