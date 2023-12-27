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Кто являлся лучшим разыгрывающим 2010-х?

Кто являлся лучшим разыгрывающим 2010-х?
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Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий. Сегодня, 27 декабря, мы начинаем голосование за игроков из 2010-х. Кто являлся лучшим разыгрывающим (пойнт-гардом) той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-2009/2010 и 2018/2019.

Крис Пол: семикратный участник Матча всех звёзд, шесть попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Расселл Уэстбрук: одна статуэтка MVP, восьмикратный участник Матчей всех звёзд, восемь попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Стефен Карри: двухкратный MVP, шестикратный участник Матчей всех звёзд, шесть попаданий в символические сборные по итогам сезона.

Кайри Ирвинг: шестикратный участник Матчей всех звёзд, два попадания в символические сборные по итогам сезона.

Дэмьен Лиллард: четырёхкратный участник Матчей всех звёзд, четыре попадания в символические сборные по итогам сезона.

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