«Самара» вновь обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК» и вышла в четвертьфинал Кубка России

Сегодня, 27 декабря, состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу, в котором встречались «Самара» и «Темп-СУМЗ-УГМК» Встреча проходила в Самаре и завершилась победой хозяев площадки со счётом 81:65. Первый матч также остался за самарским коллективом — 73:64, таким образом, «Самара» вышла в четвертьфинал турнира по сумме двух матчей.

Гости выиграли первую половину с преимуществом в шесть очков, оказавшись сильнее в каждой из четвертей, однако в третьем игровом отрезке игроки «Самары» смогли не только сравнять счёт, но и оторваться от соперника на 10 очков. В заключительной четверти хозяева также действовали удачнее и довели дело до победы.

Самыми результативными в матче стали игроки «Самары» Никола Ребич, на счету которого 15 очков и шесть передач, и Иван Викторов, отметившийся 15 очками и четырьмя подборами.