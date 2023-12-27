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Пи Джей Дозьер: мы часто общаемся с Николой Йокичем, он смотрит игры «Партизана»

Пи Джей Дозьер: мы часто общаемся с Николой Йокичем, он смотрит игры «Партизана»
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Разыгрывающий сербского «Партизана» Пи Джей Дозьер высказался о своём бывшем партнёре по команде центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Да, мы часто общаемся. Он смотрит наши игры, и я тоже наблюдаю за ним и за «Денвером», когда позволяет время. Он старается регулярно подбадривать меня и рассказывает о том, что происходит в команде и НБА.

Я пишу ему, что стараюсь быть в курсе всего, что происходит. Иногда я немного подшучиваю над ним, но у нас такие отношения. Мы всегда подбадриваем друг друга играть ещё лучше», — приводит слова Дозьера Mozzart Sport.

Дозьер выступал в составе «Денвер Наггетс» в период с 2019 по 2022 год, летом 2023 года американский баскетболист перебрался в Европу и присоединился к «Партизану».

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