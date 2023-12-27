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Анзулович — о победе над «Темп-СУМЗ-УГМК»: мы старались, отдавали всё — и в итоге выиграли

Анзулович — о победе над «Темп-СУМЗ-УГМК»: мы старались, отдавали всё — и в итоге выиграли
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Кубка России с командой «Темп-СУМЗ-УГМК», в котором его подопечные добились победы (81:65) и оформили выход в четвертьфинал турнира по сумме двух встреч.

«У нас большие проблемы с травмами, много травмированных игроков. Сегодня все старались, но последний матч мы провели в Казани в воскресенье вечером и вернулись в Самару рано утром в понедельник. Игрокам тяжело в таком ритме. У нас сегодня было семь здоровых игроков и двое молодых ребят, один из которых, Богдан Шувакин, не провёл ни одной тренировки с командой, а Егор Амосов — только одну. Очень тяжело для команды. Но мы старались, отдавали всё — и в итоге выиграли.

Тяжело ли настраиваться на матчи с соперниками из Суперлиги? Нисколько не тяжело, игроки — парни серьёзные. Но когда у тебя нет свежести — тяжело показать требуемое качество. Планы на Кубок? Пока об этом тяжело говорить. Будем смотреть, какая сложится ситуация. И стремиться к тому, чтобы в каждом матче команда старалась показывать все свои возможности», — приводит слова Анзуловича сайт самарского клуба.

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