Ник Янг объяснил, почему «Лейкерс» нужен Зак Лавин

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Ник Янг, который провёл четыре сезона за «Лос-Анджелес Лейкерс», объяснил, зачем «озёрникам» нужен Зак Лавин.

«Зак Лавин. Представляете, как он прыгает, а Леброн ему набрасывает? Это было бы просто безумие! И тогда Зак не будет центром внимания, он сможет делать обводки и забрасывать лёгкие мячи. Это была бы идеальная пара, к тому же он умеет забивать, и я думаю, что «Лейкерс» нужен такой игрок на подхвате, когда Леброн и Энтони Дэвис устают, им нужен кто-то, кто сможет заполнить площадку, понимаете?

Я фанат Остина Ривза, болею за своего парня, а то, что делает Леброн в этом возрасте, просто невероятно. Мне столько же лет, и в некоторые дни мне трудно встать с постели. Так что видеть, как он делает то, что делает, просто невероятно», — приводит слова Янга Sun Herald.