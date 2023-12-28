Пирс посмеялся над баннером «Лейкерс» в честь победы во внутрисезонном турнире

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс дал комментарий по поводу решения «Лос-Анджелес Лейкерс» вывесить баннер в честь победы во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Они сделали это, чтобы насолить «Селтикс». Потому что у нас 17 титулов. А этот титул добавили к их 17 титулам? 17,5 получается? Может быть, им следовало бы установить мемориальную доску», — приводит слова Пирса Sportskeeda.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами внутрисезонного турнира от НБА. В финале команда одолела «Индиану Пэйсерс» (123:109). Отметим, что каждый из игроков команды-победителя получил денежный приз в размере $ 500 тыс.