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Чемпион НБА Янг подколол «Детройт» на фоне худшей серии поражений в лиге

Чемпион НБА Янг подколол «Детройт» на фоне худшей серии поражений в лиге
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг подшутил над баскетбольным клубом «Детройт Пистонс» в связи с антирекордом команды, которая проиграла 27 матчей кряду в регулярном чемпионате.

«Детройт», я готов», – написал Янг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в истории НБА серии поражений в одном сезоне доходили только до 26 матчей — «Кливленд Кавальерс» (2010-2011) и «Филадельфия Сиксерс» (2013-2014).

Отметим, что «Детройт» не может победить с 31 октября. Команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с двумя победами при 27 поражениях.

Ранее владелец «Детройт Пистонс» Том Горс сообщил, что в команде возможны изменения в связи с неудачными результатами в последнее время.

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