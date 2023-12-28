Микал Бриджес остался недоволен решением тренера «Бруклина» Вона

Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес прокомментировал решение главного тренера Жака Вона ограничить его игровое время в матче с «Милуоки Бакс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Что бы это ни было, мне это не понравилось. Мне такое точно не по душе», – сказал Бриджес после матча с «Милуоки».

В матче с «оленями» Бриджес провёл на паркете 12 минут, при этом игрок набрал шесть очков и сделал три подбора.

Отметим, что Бриджес является одним из самых не травматичных игроков ассоциации. 27-летний Микал провёл 423-ю игру кряду в НБА.

Напомним, Микал Бриджес оказался в «Нетс» в середине прошлого сезона вследствие обмена двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта в «Финикс Санз». За 27 сыгранных матчей в новой команде Бриджес в среднем набирал 26 очков.