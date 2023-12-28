Войнаровски оценил перспективы «Атланты» в НБА

Известный журналист ESPN и инсайдер Эдриан Войнаровски порассуждал о том, как стоит действовать баскетбольному клубу «Атланта Хоукс» во главе с разыгрывающим Треем Янгом на фоне не самых удачных результатов в НБА.

«При результате 12-18, находясь за пределами зоны плей-офф, становится понятным, что то, как «ястребы» построены как команда, не работает. Они имели дело с травмами таких парней, как Джален Джонсон, Деандре Хантер и других, но мало что говорит о том, что эта команда, в том состоянии, в котором она находится сейчас, сможет очень далеко продвинуться в плей-офф НБА.

Не думаю, что «ястребы» просто собираются обменять своих лучших игроков и начать перестройку. Я думаю, они попытаются найти лучших игроков, которые могли бы влиться на любые позиции, чтобы попытаться перестроить команду вокруг суперзвёздного разыгрывающего Трея Янга», – приводит слова Войнаровски Sunherald.