Док Риверс рассказал, каким ходом Дэнни Эйндж уговорил его возглавить «Бостон»

Бывший тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Док Риверс рассказал, как генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж уговорил его возглавить «кельтов».

«Я собирался отказаться от работы в «Селтикс». Поскольку я только что уехал из Орландо, мне хотелось отдохнуть годик, и Дэнни позвонил мне и сказал: «Эй, мы можем поговорить?» Я сказал: «Да, когда?» Он ответил: «Сейчас». Я спросил: «Что значит сейчас»? На что последовал ответ: «Посмотри в своё окно». Дэнни только что перевёз всех владельцев в Орландо, не спросив меня. Он звонит в дверь. Итак, они заходит, мы сидим внутри, и я думаю: «Что чёрт возьми это было?» Это ход босса, это было круто», – приводит слова Риверса Fadeaway World.

Напомним, «Бостон» во главе с Риверсом завоевал последнее для франшизы чемпионство в НБА (2008 год).