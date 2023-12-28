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Док Риверс рассказал, каким ходом Дэнни Эйндж уговорил его возглавить «Бостон»

Док Риверс рассказал, каким ходом Дэнни Эйндж уговорил его возглавить «Бостон»
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Бывший тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Док Риверс рассказал, как генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж уговорил его возглавить «кельтов».

«Я собирался отказаться от работы в «Селтикс». Поскольку я только что уехал из Орландо, мне хотелось отдохнуть годик, и Дэнни позвонил мне и сказал: «Эй, мы можем поговорить?» Я сказал: «Да, когда?» Он ответил: «Сейчас». Я спросил: «Что значит сейчас»? На что последовал ответ: «Посмотри в своё окно». Дэнни только что перевёз всех владельцев в Орландо, не спросив меня. Он звонит в дверь. Итак, они заходит, мы сидим внутри, и я думаю: «Что чёрт возьми это было?» Это ход босса, это было круто», – приводит слова Риверса Fadeaway World.

Напомним, «Бостон» во главе с Риверсом завоевал последнее для франшизы чемпионство в НБА (2008 год).

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