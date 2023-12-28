Рэджон Рондо рассказал, как Дуэйн Уэйд сломал ему локоть

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рэджон Рондо рассказал, что атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд намеренно сломал ему локоть.

«Та конкретная игра, как я уже сказал, была своего рода нелепой случайностью. После этого мы были товарищами по команде, так что это не вражда, но я думаю, что он сломал локоть намеренно или пытался это сделать», – сказал Рондо в подкасте View From the Rafters.

Отметим, что «Бостон Селтикс», за который играл Рондо, в итоге уступил в финале Восточной конференции «Майами Хит» с Уэйдом и Леброном Джеймсом во главе со счётом 4-1.

Рондо является двукратным чемпионом НБА. Помимо «Лейкерс», за время карьеры выступал за такие команды, как «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Атланта Хоукс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс».