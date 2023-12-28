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Рэджон Рондо рассказал, как Дуэйн Уэйд сломал ему локоть

Рэджон Рондо рассказал, как Дуэйн Уэйд сломал ему локоть
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рэджон Рондо рассказал, что атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд намеренно сломал ему локоть.

«Та конкретная игра, как я уже сказал, была своего рода нелепой случайностью. После этого мы были товарищами по команде, так что это не вражда, но я думаю, что он сломал локоть намеренно или пытался это сделать», – сказал Рондо в подкасте View From the Rafters.

Отметим, что «Бостон Селтикс», за который играл Рондо, в итоге уступил в финале Восточной конференции «Майами Хит» с Уэйдом и Леброном Джеймсом во главе со счётом 4-1.

Рондо является двукратным чемпионом НБА. Помимо «Лейкерс», за время карьеры выступал за такие команды, как «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Атланта Хоукс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс».

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