Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуайт Ховард назвал пятёрку экс-игроков НБА, которые обыграли бы «Детройт»

Дуайт Ховард назвал пятёрку экс-игроков НБА, которые обыграли бы «Детройт»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард назвал имена пяти баскетболистов, которые выступают за пределами лиги, которые обыграли бы «Детройт Пистонс», недавно проигравший 27 матчей кряду в регулярном чемпионате.

«Все знают, кто бы выиграл у них несколько игр… Айзея Томас, Джон Уолл, Майкл Бизли, Демаркус. Моя скамейка запасных: Кемба (Уокер), Лэнс (Стивенсон), Блэйк (Гриффин), Тако (Фолл).

Всё ещё жду, когда «Пистонс» позовут Супермена (прозвище Ховарда)», – написал Ховард в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в истории НБА серии поражений в одном сезоне доходили только до 26 матчей — «Кливленд Кавальерс» (2010-2011) и «Филадельфия Сиксерс» (2013-2014), а «Пистонс» побили этот антирекорд.

Отметим, что «Детройт» не может победить с 31 октября. Команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с двумя победами при 27 поражениях.

Сейчас читают:
«Грядут перемены». Владелец «Детройта» — об изменениях в клубе из-за антирекорда НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android