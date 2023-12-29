Дуайт Ховард назвал пятёрку экс-игроков НБА, которые обыграли бы «Детройт»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард назвал имена пяти баскетболистов, которые выступают за пределами лиги, которые обыграли бы «Детройт Пистонс», недавно проигравший 27 матчей кряду в регулярном чемпионате.
«Все знают, кто бы выиграл у них несколько игр… Айзея Томас, Джон Уолл, Майкл Бизли, Демаркус. Моя скамейка запасных: Кемба (Уокер), Лэнс (Стивенсон), Блэйк (Гриффин), Тако (Фолл).
Всё ещё жду, когда «Пистонс» позовут Супермена (прозвище Ховарда)», – написал Ховард в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, ранее в истории НБА серии поражений в одном сезоне доходили только до 26 матчей — «Кливленд Кавальерс» (2010-2011) и «Филадельфия Сиксерс» (2013-2014), а «Пистонс» побили этот антирекорд.
Отметим, что «Детройт» не может победить с 31 октября. Команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с двумя победами при 27 поражениях.