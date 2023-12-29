Халибёртон повторил рекорд НБА по числу передач за игру без единой потери

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (120:104) повторил рекорд лиги по количеству результативных передач за матч без потерь.

В матче с «Чикаго Буллз» Халибёртон отметился 21 очком и 20 передачами и стал лишь пятым игроком Национальной баскетбольной ассоциации, который отдал 20 результативных передач за игру, не допустив при этом ни одной потери. Кроме того, Халибёртон стал вторым баскетболистом НБА после Криса Пола, который отдал в одной встрече 20 передач без потерь и набрал не менее 20 очков.

Всего в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 23-летний Халибёртон принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 24,7 очка, совершая четыре подбора и отдавая 12,4 передачи.