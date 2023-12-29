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«Получилось некрасиво». Ясикявичюс — об уходе из «Барселоны»

«Получилось некрасиво». Ясикявичюс — об уходе из «Барселоны»
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Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс высказался о своём уходе из «Барселоны».

«В целом я очень доволен проделанной работой. Печально, что мы уступали в «Финалах четырёх», это были очень болезненные поражения. Но в целом, как мне кажется, мы вывели «Барсу» на тот уровень, на котором она должна быть – постоянно в числе двух лучших команд Евролиги, стабильно первые или вторые в испанской лиге, постоянное участие в финалах, во всех турнирах.

Мы вывели команду на новый уровень, помогли многим игрокам добиться прогресса, помогли вырасти молодым ребятам, предоставили возможности игрокам академии дебютировать в больших турнирах. В целом я очень доволен теми тремя годами в «Барселоне».

Наше расставание? Получилось некрасиво, не хочу больше об этом говорить. Расстались мы некрасиво», — приводит слова Ясикявичюса Basket News со ссылкой на турецкий телеканал S Sport.

Шарунас Ясикявичус тренировал «Барселону» с 2020 по 2023 год.

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