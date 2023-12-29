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Редик назвал одного из лучших двусторонних игроков НБА, заслуживающего поехать на МВЗ

Редик назвал одного из лучших двусторонних игроков НБА, заслуживающего поехать на МВЗ
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Бывший игрок НБА Джей Джей Редик поделился мнением, что разыгрывающий «Бостон Селтикс» Деррик Уайт заслуживает быть в числе участников Матча всех звёзд.

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«Уайт – второй в НБА по очкам после заслона, Тайриз Халибертон – первый. Если мяч оказывается у Уайта в руках, он второй в лиге по набору очков. Неплохо, да.

Если Уайт защищается против игрока, у которого в руках мяч, то Деррик входит в десятку лучших в лиге по тому, чтобы не позволить оппоненту набрать очки. Мы наблюдаем за игрой одного из лучших двусторонних игроков НБА, который полностью влияет на победы «Бостона», – сказал Джей Джей Редик в своём подкасте TheOldMan&TheThree.

Отметим, что действующий контракт 29-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 18,82 млн). В сезоне-2023/2024 Уайт заработает $ 17,6 млн. В феврале 2022 года «Сан-Антонио Спёрс» обменял Деррика в «Селтикс».

Мнение Редика:
«Он — суперзвезда». Джей Джей Редик — об одном из лучших игроков НБА на данный момент
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